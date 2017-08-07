Сутки в АТО: боевики ведут обстрелы из тяжелого вооружения, двое украинских военных ранены

За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении под обстрелами оккупантов после шести часов вечера оказались позиции вблизи Водяного. Там боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Читайте такжеБоевики обстреляли позиции украинских военных в Крымском, есть раненые - штаб

Кроме того, позиции неподалеку Широкино и Павлополя накрыли огнем из 120-миллиметрового миномета. Около 9-ти часов вечера получил ранения еще один боец ​​ВСУ в результате вражеского обстрела опорного пункта в районе Новотроицкого. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов.

Около 10-ти часов ночи, террористы выпустили не менее 18 снарядов из реактивной системы залпового огня недалеко по Широкино.

На Луганском направлении под огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов дважды попали опорные пункты неподалеку Новоалександровки и Новотошковского.

"В целом, за прошедшие сутки противник 18 раз нарушил перемирие. Двое украинских защитников получили боевые ранения", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, террористы уже начали грузовиками вывозить имущество жителей Донбасса. В разведке также рассказали, что в одном из подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК разворовывают горючее.