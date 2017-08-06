Террористы уже начали грузовиками вывозить имущество жителей Донбасса, - разведка

Боевики из оккупированных территорий Донбасса разворовывают имущество местного населения.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабить людей на оккупированных территориях.

Читайте такжеГлаварь "ЛНР" и его окружение разворовывают деньги из России - разведка

"Так военнослужащие одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК ограбили дом гражданских лиц, вывозя награбленное с помощью грузовика", - подчеркнули в ведомстве.

В разведке также рассказали, что в одном из подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК разворовывают горючее. Однако, эти факты скрывают, для чего подделывают документы.