Боевики "ДНР" получили новый вид оружия, который испытали под Красногоровкой - СЦКК (фото)

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что получила данные о подготовке к использованию боевиками "ДНР" нового вида запрещенного оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«Украинской стороной СЦКК полученны данные о начале использования боевиками НЗФ ОРДО мобильных четырехствольных реактивных систем залпового огня, разработанных в 2015 году так называемым «Республиканским центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ДНР», - говорится в сообщении.

Одно из таких изделий использовалось боевиками во время обстрела населенного пункта и позиций Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки 20 июля 2017 года.

«Учитывая результаты его боевого применения, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет достаточно часто применяться НЗФ ОРДО при обстрелах населенных пунктов и позиций сил АТО, несмотря на то, что использование реактивных систем залпового огня категорически запрещено Минскими соглашениями», - предполагают в штабе.

Украинская сторона СЦКК передала наблюдателям СММ ОБСЕ имеющиеся фото и видеоматериалы по этому изделию и надеется, что это поможет лучше идентифицировать неизвестные миссии типы вооружения на территории ОРДО и ОРЛО.

"Использование этого вооружения со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствует о грубых нарушениях Минских договоренностей, откровенном нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения", - отмечается в сообщении.