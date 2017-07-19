В Минске согласовали "несколько позиций" по спискам заложников - ОБСЕ

В Минске участники заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали "несколько позиций" насчет списков заложников и удерживаемых в плену людей. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", по итогам заседания Трехсторонней контактной группы сообщил специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ Мартин Сайдик.

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"Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила свою работу с согласования списка лиц, которые удерживаются в плену в связи с конфликтом. Удалось согласовать еще несколько позиций по этим спискам. Стороны также обменялись мнениями по поводу давно известного вопроса ремонта подхода к мосту в Станице Луганской", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 июля по итогам предыдущего заседания ТКГ в Минске представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что контролируемые Россией боевики не хотят отпускать 39 украинских военных, которые, по их утверждению, не подлежат амнистии.

Сегодня она заявила, что боевики в ультимативном тоне требуют освобождения 63 преступников, которые не причастны к конфликту на Донбассе. Также, по ее словам, боевики подтвердили содержание в плену на оккупированном Донбассе 71 украинца.