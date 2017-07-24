Сутки в АТО: вечером боевики активизировали обстрелы позиций ВСУ, один военный ранен

Вчера, после 18 часов, в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования активизировали обстрелы украинских позиций.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Так, на Луганском направлении, из гранатометов и минометов боевики дважды били по Крымскому, Новоалександровке, из БМП по Новозвановке.

На Донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по нашим опорным пунктам вблизи Каменки и на шахте Бутовка.

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На Мариупольском направлении около 20 часов бандформирования применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки. В результате этого обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения. Кроме того, под гранатометным огнем оказались и дома мирных жителей поселка.

На большинство провокаций врага украинские военные оперативно открывали огонь в ответ.

В общем, на протяжении прошлых суток, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Один украинский военный получил ранения.