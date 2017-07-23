Боевики утром ударили по Зайцево: повреждены дома
На место обстрела для документирования его последствий и помощи людям направлена следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.
Боевики обстреляли населенный пункт Зайцево Донецкой области, повреждены два дома.
Как сообщается на сайте ГУ ЧП в Донецкой области, террористы открыли огонь по населенному пункту сегодня около 9.00.
На улице Лескова снаряд попал в нежилой дом, на улице Вернадского - в крышу летней кухни.
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Согласно предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.
На место обстрела для документирования его последствий и помощи людям направлена следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.
Факт обстрела населенного пункта будет внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.