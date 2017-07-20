Захарченко могут ликвидировать из-за заявлений о "Малороссии" - СМИ

Заявление о создании "Малороссии" может привести к ликвидации главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко. Об этом рассказал источник из окружения террориста Болотова, который в августе 2014-го вместе с шефом бежал в Москву, передает "Апостроф".

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"Не секрет, что "ДЛНР" курирует Сурков, но еще в 2014-м лидирующие позиции занимали "либеральные демократы" во главе с Жириновским и российские радикалы. С началом боевых действий их вытеснили с главенствующих позиций. Подмять под себя власть в "республиках" они попытались в конце прошлого года, тогда была предпринята попытка вывести на арену Болотова. Она увенчалась провалом, вернее, смертью главного "героя "Новороссии", - рассказал источник.

Собеседник издания также отметил, что на данный момент террорист Захарченко говорит от имени "либерал-демократов" и радикалов.

Также источник выразил предположение, что неповиновение Суркову скоро может оказаться для Захарченко роковой ошибкой, которая завершится его ликвидацией.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. Позже это подтвердил пресс-секретарь Путина Песков.