"ЛНР" не в курсе создания "Малороссии": присоединяться не собираются

В так называемой Луганской народной республике заявили, что не принимали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко. Об этом сообщил один из сайтов боевиков, цитируя "председателя Народного Совета ЛНР" Владимира Дегтяренко.

"Луганская Народная Республика" не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", – отметил Дегтяренко.

Он подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".

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"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет... Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", – заявили в "ЛНР".

Как сообщал УНИАН, ранее главарь боевиков Захарченко заявил о создании "Малороссии", которое, по его словам, должно стать "преемником Украины". Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на такие заявленияЗахарченко и назвал его "куклой" Кремля.

Представители РФ на протяжении последних лет, комментируя вооруженный конфликт на Донбассе, употребляют термин «юго-восток Украины». Кремлевские пропагандисты в начале конфликта заявляли о намерении захватить восемь областей Украины и создать так называемую «Новороссию». Вооруженные силы Украины остановили и блокировали российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, не позволив продвинуться дальше.