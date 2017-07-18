СМИ узнали, был ли Кремль в курсе бредовой идеи Захарченко о "Малороссии"

Бредовая идея главаря "ДНР" Александр Захарченко насчет создания очередного фейкового "государства" - "Малороссии" - якобы оказалась инициативой его окружения и была неожиданной для Кремля. Об этом заявили два близких к администрации российского президента источника РБК.

Для помощника Путина Владислава Суркова, курирующего украинское направление, инициатива Захарченко была неожиданность, утверждают источники.

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"Инициатива 100% шла не от Суркова", — заявил РБК один из источников. По его словам, с идеей выступило окружение главаря "ДНР". "Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных", — говорит другой собеседник издания.

Близкий к Владиславу Суркову эксперт Алексей Чеснаков заявил ТАСС, что проект создания так называемой Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к главарю "ДНР", и в самой псевдореспублике многие его считают несерьезным. "Проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения", — сказал он. "Шум поднят большой, но через месяц о "Малороссии" забудут все, включая авторов этой идеи", — заключил он.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.