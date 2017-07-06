Вблизи Мариуполя подорвался на мине автомобиль разминирования с экипажем, есть раненые

Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине вблизи Мариуполя, двое военных получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел на Мариупольском направлении в результате подрыва машины разминирования с экипажем на мине», - сказал он.

По словам Мотузяника, состояние раненых военнослужащих - удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН ранее, в Константиновском районе Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. Предварительная версия причины гибели – подрыв автомобиля. Еще трое человек находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Следствие ведет военная прокуратура.