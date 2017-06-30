Порошенко посмертно наградил погибших в результате подрывов автомобилей полковников Шаповала и Возного

Президент Украины Петр Порошенко принял решение наградить погибших в результате подрывов автомобилей офицеров СБУ и ГУР Минобороны; в частности, полковник СБУ Юрий Возный награжден орденом «За мужество» третьей степени, полковнику ГУР Минобороны Максиму Шаповалу присвоено звание генерал-майора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжественного мероприятия по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

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«Как только мы попрощались с настоящими украинскими героями, которые отдали жизнь в борьбе против российского агрессора, за независимость Украины, за нашу волю, за нашу свободу, ее граждан - с Максимом Михайловичем Шаповалом и Юрием Витальевичем Возным», - отметил Порошенко.

«Я принял решение наградить наших воинов - увы, посмертно. Полковнику Шаповалу присвоено звание генерал-майора, полковник Возный награжден орденом «За мужество» третьей степени», - заявил он.

«Награждены также офицеры, раненные на Донбассе: старший лейтенант Дмитрий Сергеевич Пиддячный и лейтенант Андрей Андреевич Михайленко (медалью «За военную службу Украине»)», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Донецкой области в результате подрыва автомобиля погиб сотрудник контрразведки Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный, четыре человека получили ранения.

В то же день в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.