Геращенко: ввод полицейской миссии ОБСЕ является ключевым требованием для демилитаризации Донбасса

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что ввод полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс является ключевым требованием для демилитаризации региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления на международной конференции "Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации евроатлантического региона и механизм геополитического влияния".

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"Вопрос демилитаризации стоит очень остро. Мы в Минске, честно говоря, во-первых, поднимаем постоянно вопрос о создании пятой рабочей подгруппы по границе (в рамках Трехсторонней контактной группы - УНИАН), которая уже должна сегодня дискутировать: а как же состоится эта прописанная в Минских соглашениях, но на самом деле не продуманная пошагово процедура передачи части российско-украинской границы сначала под контроль ОБСЕ, и затем возвращения ее под украинскую юрисдикцию", - сказала Геращенко.

"Очевидно, что в этом контексте очень важной инициативой, которая пока, к сожалению, не находит необходимой поддержки среди ОБСЕ, и в первую очередь потому, что это блокирует Российская Федерация, инициатива президента и украинских дипломатов о необходимости ввода полицейской миссии на Донбасс, поскольку это ключевое для демилитаризации этого региона", - отметила Геращенко.