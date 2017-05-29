Для выполнения политического блока "Минска" необходимо ликвидировать псевдоинституты власти на Донбассе – Геращенко

Для перехода к выполнению политического блока Минских соглашений необходимо упразднить псевдоинституты власти на оккупированном Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко после встречи с делегацией постоянных представителей государств - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По ее словам, на встрече речь шла о необходимости выполнения политической части Минского соглашения.

Геращенко отметила, что украинская сторона приняла закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, а также закон об амнистии, но они не вступили в силу из-за проведения на этих территориях “псевдофейковых инспирированных Кремлем выборов”.

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Геращенко подчеркнула, что для того, чтобы перейти к выполнению политического блока Минских соглашений, должны быть упразднены все псевдоинституты власти на оккупированном Донбассе. “Их мир не признал. Но Москва их кормит с ложечки, и очень щедро. Именно Москва должна сделать заявление о том, что никаких институтов власти не существует на этих территориях”, - заявила она.

Геращенко также добавила, что позиция украинской власти заключается в недопустимости со стороны РФ “рейдерского захвата украинской собственности, а также признании псевдодокументов, которые создали фундамент для рейдерского захвата украинской собственности”.

Первый заместитель председателя ВР отметила, что закон об амнистии может вступить в силу лишь после демилитаризации и деоккупации территории Донбасса и при наличии украинских судов на этой территории.