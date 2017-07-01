Боевики пытаются сдвинуть линию фронта на Донбассе – Лысенко

Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе пытаются сдвинуть линию фронта, украинские войска открывают огонь в ответ. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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По его словам, на Донецком и Горловском направлении по периметру боевики вчера утром нарушили режим тишины в Верхнеторецком, вечером совершили три обстрела украинских позиций в Зайцево. Во время каждого из них применяли бронетехнику.

На участке фронта Каменка – Авдеевка – позиция «Шахта Бутовка» вблизи Каменки почти два часа продолжался минометный обстрел.

«Ближе к вечеру ситуация обострилась: противник усилил минометный огонь и задействовал танки. Вражеские обстрелы продолжались до позднего вечера, украинские войска открывали огонь в ответ. Агрессивные действия оккупантов свидетельствуют о том, что противник пытался подвинуть линию фронта на восток, но эти попытки традиционно потерпели фиаско», - рассказал Лысенко.

На Светлодарской дуге боевые действия развернулись вечером. «Противник применял легкое вооружение, минометы и бронетехнику, причем огонь велся с двух разных направлений. При этом было выпущено 25 мин», - добавил спикер.