"Огненный ливень": военные показали последствия жуткого обстрела возле Каменки (видео)
10:47, 01 июля 2017Война
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Враг устроил обстрел чрезвычайной интенсивности из запрещенного минскими соглашениями оружия.
Воронки от снарядов / фото facebook.com/ato.news
По защитникам украинских позиций в районе Каменки, что на Донецком направлении, террористы выпустили сотни крупнокалиберных снарядов за два часа. Об обстреле небывалой интенсивности говорится в сюжете Военного телевидения.
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«За два часа легло более ста снарядов калибром 120-мм, 82-мм здесь уже не считают. Работал танк и ствольная артиллерия. Интенсивность была впечатляющая. На это мы стараемся только по приказу и адекватно отвечать тем вооружением, которое вписывается в рамки Минских договоренностей», - рассказывает боец с этой позиции.
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