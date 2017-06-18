В штабе АТО обнародовали фото последствий обстрела боевиками Бердянского

Сегодня боевики из минометов в очередной раз обстреляли жилые дома мирных жителей населенного пункта Бердянское неподалеку от Мариуполя. Фото последствий обстрела обнародовали на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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"В результате обстрела разрушена крыша и потолок в одном из сооружений по улице Морской. Одна из мин привела к возгоранию в доме. Также значительные повреждения получили дома, находящиеся рядом с эпицентром попаданий", - говорится в сообщении.

Обошлось без жертв среди местного населения, передает штаб.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики обстреляли жилые дома в Сухой Балке, погиб местный.