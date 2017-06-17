Боевики сегодня вечером обстреляли жилой сектор поселка Бердянское

Боевики сегодня вечером обстреляли жилой сектор населенного пункта Бердянское вблизи Мариуполя.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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Обстрел поселка произошел около восемнадцати часов. Боевики применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате обстрела местные жители не пострадали, однако возник пожар в жилом доме по улице Морской.

В Бердянском работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.

«Такими действиями НВФ ОРДО в очередной раз демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение Минскими договоренностями», - подчеркивает украинская сторона СЦКК.