Боевики сегодня вечером обстреляли жилой сектор поселка Бердянское
Обстрел поселка произошел около 18-ти часов. Боевики применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
Боевики сегодня вечером обстреляли жилой сектор населенного пункта Бердянское вблизи Мариуполя.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Читайте такжеТрое военнослужащих ВСУ получили ранения в зоне АТО
Обстрел поселка произошел около восемнадцати часов. Боевики применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
В результате обстрела местные жители не пострадали, однако возник пожар в жилом доме по улице Морской.
В Бердянском работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.
«Такими действиями НВФ ОРДО в очередной раз демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение Минскими договоренностями», - подчеркивает украинская сторона СЦКК.