Боевики обстреляли жилые дома в Сухой Балке, погиб местный

Боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы Сухой Балки. Один местный житель погиб. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ночь с 14-го на 15-е июня, боевики с направления Горловки, применив тяжелую артиллерию, предположительно калибра 152 мм обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. В результате прямого попадания крупнокалииберного снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб хозяин дома - 52-летний мужчина.

«На этой же улице повреждения получили еще три жилых дома, также оборваны провода линии электропередачи: весь поселок остался без света. Кроме того, в населенном пункте перебито газовую трубу и повреждено водонапорную башню», - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, работники ГСЧС и полиции. Другие последствия этого теракта уточняются.

«Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, на Донбассе с начала года погибли 45 мирных жителей. Об этом сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александер Хуґ.

По словам Хуга, еще 216 гражданских за это время были ранены. "Количество жертв среди мирного населения увеличилось на 110 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - отметил Александер Хуґ. Он подчеркнул, что гражданское население на Донбассе гибнет из-за обстрелов на линии разграничения, которые продолжаются из-за того, что стороны конфликта не выполняют минские договоренности.