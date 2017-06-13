Турчинов предложил альтернативу АТО на Донбассе (видео)

Украина нуждается в новом формате защиты от гибридной войны, которую ведет Российская Федерация. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится в обнародованном на его Facebook видео.

"Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", - подчеркнул он.

Турчинов отметил, что военные действия продолжаются на востоке уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО.

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По словам секретаря СНБО, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению.

Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту Украины право применять ВСУ и другие военные формирования против агрессии РФ.

Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.