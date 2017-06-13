Пресс-секретарь МИД: Кровопролитие на Донбассе свидетельствует о нежелании РФ прекратить агрессию

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что кровопролитие на Донбассе свидетельствует о нежелании Российской Федерации прекратить агрессию.

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Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Кровопролитие на Донбассе - один украинский погиб, четверо ранены, 25 обстрелов. Россия очевидно не имеет планов, чтобы отказаться от своей агрессии", - заявила Беца.