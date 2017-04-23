Боевики "ЛНР" опубликовали видео с места подрыва автомобиля ОБСЕ на Донбассе

Боевики "ЛНР" опубликовали видео с места подрыва патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области.

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Запись размещена на канале так называемой "Народной милиции ЛНР" в Youtube.

В пояснении под видео отмечено, что в результате подрыва погиб один человек и один получил ранения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области подтверждает попытки Кремля и боевиков запугать наблюдателей миссии.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подрыв патруля должен быть расследован, а безопасность и свобода действий миссии гарантированы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал тщательно расследовать инцидент с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.