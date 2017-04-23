В ОБСЕ уточнили количество пострадавших в результате подрыва автомобиля миссии на Донбассе

16:38, 23 апреля 2017
Война
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Инцидент произошел в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".

Патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области / Фото УНИАН

В результате подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на оккупированной боевиками территории Луганской области один из наблюдателей погиб, двое госпитализированы.

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Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Twitter.

«В результате этого инцидента один из членов патруля погиб и двое были доставлены в больницу для дальнейшего обследования», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". 

Сообщалось, что погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ и еще один получил ранения.

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Новость в сюжете: Подрыв машины ОБСЕ на мине в Луганской области
Теги: #Донбасс#подрыв автомобиля ОБСЕ