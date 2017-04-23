Генсек НАТО призвал тщательно расследовать инцидент с подрывом автомобиля ОБСЕ на Донбассе

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал тщательно расследовать инцидент с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Об этом Столтенберг написал в Twitter.

«Необходимо тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны соблюдаться», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.