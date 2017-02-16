Семьи пленных воинов АТО готовы присоединиться к блокаде торговли с оккупированными территориями

Об этом говорится в видео-обращении родственников заложников, которое 15 февраля опубликовал председатель Криворожского Укропа Николай Колесник на своей странице в сети Facebook.

Читайте такжеВ ЕС предупредили о последствиях блокады "Л/ДНР"

«Если нужно, мы поедем на блокаду. Если это поможет освободить наших ребят или сдвинуть с мертвой точки эту тему, то мы всецело поддерживаем вас и благодарим за то, что помните о нас», – заявила одна из женщин, обращаясь к блокировщикам. При этом Николай Колесник сопровождает видео комментарием: «Ребята, ждите, завтра будем!»

Матери и жены военнопленных отмечают, что обращались ко всем уполномоченным органам власти, средствам массовой информации и даже международным организациям с просьбами посодействовать в освобождении их кормильцев, однако так и не получили помощи. Следовательно, прекращение товарооборота с ОРДЛО, за счет которого зарабатывают украинские чиновники и террористы, остается чуть ли не единственным результативным инструментом влияния на тех, кто держит украинцев в заложниках.

Семьи пленников призвали действующих чиновников, которые ничего не сделали для освобождения их близких, по крайней мере, не препятствовать блокаде торговли с оккупированными районами Донбасса. «Ребята, которые прошли Илловайск и Дебальцево в 2014 году, которые одними из первых пошли защищать наши границы, имеют право там стоять и диктовать условия. Они пошли за своих побратимов, а не за чьи-то деньги», – говорится в видео-обращении.