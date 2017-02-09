Миссия США при ОБСЕ: Близкое размещение сил на Донбассе может привести к новой вспышке насилия

Об этом говорится в заявлении временного поверенного США при ОБСЕ Кейт Бернс, которое она огласила сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По словам дипломата, Соединенные Штаты приветствуют героическую работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по содействию установлению режима прекращения огня на местном уровне в районе Авдеевки, который позволил восстановить электричество, водоснабжение и тепло десяткам тысяч людей, живущим по обе стороны линии разграничения.

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«Однако ситуация остается неустойчивой. Непосредственная близость сил и тяжелого вооружения сохраняет высокий уровень напряженности и увеличивает возможность для возобновления насилия. Сейчас настала пора твердо соблюдать полный, всеобъемлющий режим прекращения огня и отвести запрещенное вооружение из треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецк, как Россия, Украина и сепаратисты согласились (это сделать - УНИАН) в заявлении Трехсторонней контактной группы от 1 февраля», - заявила Бернс.

Также она подчеркнула, что необходимое требование для невооруженной гражданской наблюдательной миссии СММ заключается в обеспечении свободной и безопасной возможности работать на всей территории Украины.

Американский дипломат также осудила инцидент, во время которого в направлении наблюдателя СММ был произведен выстрел со стороны вооруженного сепаратиста вблизи поселка Калиново (60 км западнее Луганска). Она считает, что этого вооруженного мужчину за его действия необходимо привлечь к ответственности.

«Мы должны быть четкими, что это не впервые, когда вооруженные сепаратисты стреляют по наблюдателям. Это подвергает опасности миссию и должно прекратиться», - отметила Бернс.

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Она добавила, что последние боевые действия привели к огромным потерям среди людей, проживающих в районе конфликта. По ее данным, не менее чем 51 гражданский человек был ранен или убит с 29 января с обеих сторон линии столкновения.

Дипломат обратила внимание, что мощный взрыв в Донецке разрушил 20 квартир и оставил десятки семей ранеными или травмированными. По ее убеждению, важно, чтобы никакие военные силы или вооружение не размещались рядом с гражданскими объектами и жилищами людей. Впрочем, Наблюдательная миссия собрала доказательства о местах ведения огня, размещенных вблизи гражданских объектов.

Бернс заявила, что СММ зафиксировала размещение сил сепаратистов лишь в 260 метрах от мест попадания снарядов в таких районах.

«Мы снова призываем Россию прекратить ее агрессию против Украины. Наши санкции сохраняются в силе. Мы вновь призываем Россию полностью выполнять ее обязательства по Минским соглашениям. Запрещенное вооружение должно быть отведено, всеобъемлющий режим прекращения огня должен быть устойчивым, нужно начать эффективный мониторинг границы», - подчеркнула американский дипломат.