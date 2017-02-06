Хуг: Бои в районе Авдеевки несколько успокоились, но стороны не отвели запрещенное вооружение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в оккупированном Донецке.

Он рассказал, что в последнее время СММ прилагала усилия в оказании помощи для восстановления Донецкой фильтровальной станции, которая была повреждена на минувшей неделе. Также наблюдатели документировали усиление насилия в районе между Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой.

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«Боевые действия разрушили жизненно важную инфраструктуру и привели к значительным потерям среди гражданского населения, в том числе к смертельным последствиям по обе стороны линии соприкосновения. Сейчас боевые действия несколько успокоились. За прошедшие 24 часа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ задокументировала около 1,3 тыс. нарушений перемирия», – заявил Хуг.

Он напомнил, что статистика за 31 января и 1 февраля говорит о примерно 10-11 тыс. нарушений режима прекращения огня за один день. Также Хуг сказал, что снизилось количество взрывов от применения тяжелого вооружения. По его словам, 31 января было зафиксировано 6 тыс. взрывов от применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. «За последние 24 часа этот показатель снизился до 400», – сказал Хуг.

В то же время он сказал, что причина последнего обострения на Донбассе не была урегулирована. «Тяжелое вооружение все еще находится в пределах зоны безопасности, позиции размещаются очень близко друг от друга в пределах зоны безопасности, что означает, что составляющие элементы для возобновления вспышки насилия уже находятся там. Мы документируем эти составляющие элементы каждый день», – заявил Хуг.

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В связи с этим представитель СММ напомнил, что от сторон, которые подписали Минские соглашения, зависит, чтобы это вооружение было убрано с передовых позиций.

Кроме того, он сказал, что район к северу и северо-востоку от Мариуполя снова стал горячей точкой. «И мы также видели там применение тяжелого вооружения, запрещенного вооружения со стороны обеих сторон, включая ракетные системы залпового огня. И это также, к сожалению, приводит к ранениям среди гражданского населения, и это привело к тому, что некоторая инфраструктура стала поврежденной, и такие здания, как школы, стали уязвимыми из-за продолжающегося боевого противостояния», – добавил Хуг.