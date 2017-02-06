Хуг: Бои в районе Авдеевки несколько успокоились, но стороны не отвели запрещенное вооружение
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что боевые действия в районе Авдеевки несколько успокоились, но стороны не отвели запрещенное вооружение от линии разграничения на необходимые расстояния, как это предусмотрено Минскими соглашениями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в оккупированном Донецке.
Он рассказал, что в последнее время СММ прилагала усилия в оказании помощи для восстановления Донецкой фильтровальной станции, которая была повреждена на минувшей неделе. Также наблюдатели документировали усиление насилия в районе между Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой.
Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что на Донбассе обе стороны конфликта стреляют из жилых кварталов
«Боевые действия разрушили жизненно важную инфраструктуру и привели к значительным потерям среди гражданского населения, в том числе к смертельным последствиям по обе стороны линии соприкосновения. Сейчас боевые действия несколько успокоились. За прошедшие 24 часа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ задокументировала около 1,3 тыс. нарушений перемирия», – заявил Хуг.
Он напомнил, что статистика за 31 января и 1 февраля говорит о примерно 10-11 тыс. нарушений режима прекращения огня за один день. Также Хуг сказал, что снизилось количество взрывов от применения тяжелого вооружения. По его словам, 31 января было зафиксировано 6 тыс. взрывов от применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. «За последние 24 часа этот показатель снизился до 400», – сказал Хуг.
В то же время он сказал, что причина последнего обострения на Донбассе не была урегулирована. «Тяжелое вооружение все еще находится в пределах зоны безопасности, позиции размещаются очень близко друг от друга в пределах зоны безопасности, что означает, что составляющие элементы для возобновления вспышки насилия уже находятся там. Мы документируем эти составляющие элементы каждый день», – заявил Хуг.
Читайте такжеАвдеевка после недели массированных обстрелов: повреждено более 100 домов (фоторепортаж)
В связи с этим представитель СММ напомнил, что от сторон, которые подписали Минские соглашения, зависит, чтобы это вооружение было убрано с передовых позиций.
Кроме того, он сказал, что район к северу и северо-востоку от Мариуполя снова стал горячей точкой. «И мы также видели там применение тяжелого вооружения, запрещенного вооружения со стороны обеих сторон, включая ракетные системы залпового огня. И это также, к сожалению, приводит к ранениям среди гражданского населения, и это привело к тому, что некоторая инфраструктура стала поврежденной, и такие здания, как школы, стали уязвимыми из-за продолжающегося боевого противостояния», – добавил Хуг.