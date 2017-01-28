За сутки в зоне АТО ранены 3 украинских военных – Минобороны

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, трое военнослужащих были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За пошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое наших военнослужащих получили ранения", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении ситуация остается сложной, а также в очередной раз расширилась география вооруженных провокаций со стороны противника. "Тяжелое вооружение незаконные вооруженные формирования использовали вчера на Донецком направлении вдоль всей линии фронта. Наиболее активно в Авдеевской промзоне, где за сутки на протяжении четырех обстрелов со стороны противника по нашим позициям было выпущено 70 минометных мин, более 10 артиллерийских снарядов", - сообщил он и отметил, что украинские войска были вынуждены регулярно открывать ответный огонь.

Всего, отметил Мотузяник, на Донецком направлении зафиксировано 11 вражеских обстрелов, среди которых 7 из тяжелого оружия.

В то же время, добавил он, боевые действия на Мариупольском направлении в очередной раз переместились на юг. На участке фронта Красногоровка - Марьинка не было зафиксировано ни одного случая нарушения тишины. "За исключением трех случаев нарушения перемирия врагом в районе Докучаевска – все вчерашние обстрелы на Луганском направлении пришлись на линию фронта Павлополь-Широкино. Эпицентром боевых действий остается Широкино и соседний с ним населенный пункт Водяное", - сказал Мотузяник.

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Он сообщил, что противник дважды обстрелял из артиллерии защитников Водяного и один раз вел артиллерийский огонь в районе Широкино, где также боевики открывали огонь из танка. "В районе Широкино противник выпустил 70 минометных снарядов... Всего 34 вражеских обстрела произошло вчера на Мариупольском направлении, около половины из них – тяжелое вооружение", - сказал пресс-секретарь Минобороны.

Он также сообщил, что на Луганском направлении боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, в частности, в Попаснянском районе и в районе Бахмутской трассы, но почти не используют тяжелое вооружение. "Исключением был участок фронта вблизи Попасной, где вчера после обеда противник выпустил по нашим позициям 25 минометных снарядов", - сказал он и добавил, что всего на Луганском направлении за минувшие сутки произошло 15 вражеских обстрелов, 4 из них минометные.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО произошло 60 обстрелов со стороны боевиков.