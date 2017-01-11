Украинский генерал назвал причину постоянных вражеских обстрелов Широкино

Об этом сказал украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий, пишет Украинская правда.

"Есть такое понятие, как "беспокоящий огонь". Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой – это такое социально-политическое давление, потому что мы же знаем, в Мариуполе металлургические заводы, знаем, кому они принадлежат, мы знаем, что люди завязаны на работу на этих предприятиях", – отметил генерал-майор.

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Активизацию боевых действий на Светлодарской дуге в декабре Кременецкий связывает с наличием на этом участке стратегических объектов под контролем сил АТО.

"Во-первых, там Светлодарская ТЭС, она является стратегическим объектом. Посмотрите, в Счастье электростанция, в Светлодарске – ТЭС. Они под нашим контролем, но дают ток на оккупированные территории. Это стратегические объекты", – объясняет Кременецкий.

"И если посмотреть с точки зрения тактики, то получается, мы стоим перед водохранилищами. Нельзя, чтобы нас сбросили в воду, потому что потом очень трудно будет ее форсировать", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще у 10 - травмы и контузии. Один раненый попал в плен. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.

После того боевики неоднократно атаковали позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги. 23 декабря украинские бойцы освободили от террористов село Новолуганское, расположенное в районе Светлодарской дуги, а также заняли новые позиции.