Оккупанты на Донбассе били из "Градов" и БМП, трое украинских военных пострадали - штаб АТО
В целом за прошедшие сутки боевики 48 раз открывали огонь по позициям АТО.
За прошедшие сутки оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
На Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтом, Березовом, Водяном и Широкином.
«Используя реактивные системы Град-“П” обстреляли населенный пункт Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкиному – БМП противника», - говорится в сообщении.
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На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Орехово, Желтое и Новозвановку.
На Донецком направлении – из 120 и 82 миллиметровых минометов стреляли по Авдеевке, Зайцевому и Троицкому. Луганское, Зайцевое и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов. Одного нашего военного ранено и двоих травмировано.
Как сообщал УНИАН ранее, ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса. Об этом сообщил депутат Рады, бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко.
Он рассказал, что заблокированная железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная возле Горного-Золотого.
"12 грузовых поездов и более чем 700 вагонов на этом участке сегодня исключены из процесса финансирования терроризма. Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов", - заверил Семенченко.
По его словам, уже установлен первый блокпост блокады, он получил название "Редут Богдана". Продолжается инженерное оборудование местности и обеспечения безопасности участников блокады.