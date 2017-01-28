Боевики на Донбассе 60 раз обстреляли позиции сил АТО, трое бойцов ранены – штаб

Российско-оккупационные войска на Донбассе в минувшие сутки 60 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении по Лебединском огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, танк и 82 миллиметровые минометы противника. 120 и 82 миллиметровые минометы – по Широкиному, Водяном, Талаківці, Гнутовому, Лебединском, Опитному и Павлополю.

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"Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицком и Гнутовому вел огонь и снайпер", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении – из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Зайцевое и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов – Новозвановку. Из минометов и гранатометов – Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоолександровку. По Крымскому вела огонь БМП противника.

Всего зафиксировано 60 обстрелов. Трое наших военных ранены.