Все раненые за прошедшие сутки в зоне АТО украинские бойцы находятся в госпиталях - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки ни один военный не погиб. Но шесть военнослужащих получили ранения. Трое воинов были ранены возле поселка Троицкое на Луганском направлении, во время вражеского минометного обстрела. Еще трое военнослужащих были ранены в результате провокаций в районе Крымского», - сообщил он.

Мотузяник отметил, что все раненые военные находятся в госпиталях, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По его словам, на Луганском направлении противник за минувшие сутки выпустил 31 минометную мину по позициям украинских бойцов.

На Донецком направлении главное противостояние происходило возле Донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге и в районе Горловки. Возле поселка Троицкое противник выпустил 9 минометных мин и вел огонь из боевых машин пехоты.

На Мариупольском направлении враг выпустил 6 артиллерийских и 87 минометных снарядов.

Как сообщал УНИАН, согласно информации штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 72 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранения получили шесть бойцов.