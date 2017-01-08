В день Рождества боевики совершили 72 обстрела, ранены шестеро бойцов АТО
За сутки 7 января российско-оккупационные войска на Донбассе увеличили количество обстрелов, открыв огонь 72 раза.
Шестеро украинских военнослужащих ранены, сообщается в сводке штаба АТО.
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На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов разных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкиному и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутовому, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкиному.
На Луганском из минометов различных калибров вели огонь по Троицкому и Новоолександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачевому, Новоолександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.
На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганськое и Луганское.
Как сообщал УНИАН, в течение предыдущих суток боевики совершили 42 обстрела.