В день Рождества боевики совершили 72 обстрела, ранены шестеро бойцов АТО

Шестеро украинских военнослужащих ранены, сообщается в сводке штаба АТО.

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На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов разных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкиному и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутовому, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкиному.

На Луганском из минометов различных калибров вели огонь по Троицкому и Новоолександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачевому, Новоолександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении с 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганськое и Луганское.

Как сообщал УНИАН, в течение предыдущих суток боевики совершили 42 обстрела.