Боевики на Донбассе 38 раз обстреляли украинские позиции, трое бойцов АТО ранены – штаб

На Донбассе за прошедшие сутки боевики вели огонь по всем направлениям из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что на Мариупольском направлении со 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное.

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«Из 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Павлополю, Широкиному, Талаковке, Лебединском и Водяном. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Гнутово, Водяном, Павлополю, Лебединском, Марьинке, Новотроицком», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении с тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцевому.

На Луганском направлении оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия – возле Сизого.

Вследствие нарушений «режима тишины» боевиками ранения получили три украинских военных.

«1 января трое наших военнослужащих получили ранения», - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 38 обстрелов.

Напомним, несмотря на усиление российским оккупационным командованием мероприятий по поддержанию воинской дисциплины и контроля за личным составом, в соединениях и частях 1 и 2 АК продолжаются случаи дезертирства и небоевых потерь вследствие злоупотребления алкогольными напитками.

31 декабря 2016 года в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (НОВОАЗОВСК) 1 АК во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четырех оккупантов убито (из них – одного офицера, еще двое ранены).