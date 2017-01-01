В первый день Нового года в зоне АТО ранены трое украинских военных - штаб
19:39, 01 января 2017Война
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В первый день Нового года в зоне АТО трое украинских военнослужащих получили ранения.
День не прошел без обстрелов со стороны боевиков / Фото УНИАН
Об этом сообщает премьер-центр штаба АТО в Facebook.
«К сожалению, трое наших военнослужащих получили ранения», - отметили в штабе.
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Как сообщал УНИАН, за сегодняшний день боевики 13 раз обстреляли Мариупольское направление, 6 - Донецкое и 3 - Луганское, всего зафиксировано 22 обстрела.
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