В первый день Нового года в зоне АТО ранены трое украинских военных - штаб

19:39, 01 января 2017
Война
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В первый день Нового года в зоне АТО трое украинских военнослужащих получили ранения.

День не прошел без обстрелов со стороны боевиков / Фото Униан

Об этом сообщает премьер-центр штаба АТО в Facebook.

«К сожалению, трое наших военнослужащих получили ранения», - отметили в штабе.

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Как сообщал УНИАН, за сегодняшний день боевики 13 раз обстреляли Мариупольское направление, 6 - Донецкое и 3 - Луганское, всего зафиксировано 22 обстрела.

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Теги: #АТО#боевики#обстрелы