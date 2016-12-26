Украинская сторона за пять дней более 800 раз просила "тишины" на Донбассе - СЦКК

Об этом сообщил руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Анатолий Петренко, пишет УП.

При этом, по словам Петренко, за это время лишь около половины попыток были успешными.

"При этом положительно сработали 415 раз, то есть коэффициент полезного действия составлял 49%. Мы вынуждены констатировать, что по запросу украинской стороны такой режим сработал лишь в 38% от общей численности запросов", - добавил Петренко.

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В то же время Петренко отметил, что накануне объявления «режима тишины», 23 декабря, состоялась наибольшее количество обстрелов - 54, из них 34 с применением запрещенных минометов и артиллерии. Почти 700 разрывов мин и снарядов, в том числе РСЗО , артиллерия калибра 152 и 122 мм.При этом, именно в тот день украинская сторона 221 раз инициировала прекращение огня.

В то же время Петренко сообщил, что после введения "режима тишины" с полуночи 24 декабря "абсолютной тишины не было".

"В течение первого дня было более 40 нарушений, в том числе с применением минометов. А 25 декабря – 32 случая нарушения режима прекращения огня, в том числе 10 случаев из запрещенного оружия – артиллерия и минометы", - сказал Петренко.

Ранее, украинская сторона СЦКК сообщала, что «режим тишины» на Донбассе, который должен был заработать с полуночи 24 декабря,носит относительный характер. Об этом заявил руководитель украинской стороны в СЦКК Анатолий Петренко. Он отметил, что продолжаются отдельные провокационные обстрелы боевиков из стрелкового оружия, однако артобстрелов не было.

24 декабря на Донбассе с 00.00 вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о внедрении которого было достигнуто в рамках Трехстороннего контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Накануне глава государства призвал Россию обеспечить неукоснительное соблюдение «режима тишины».