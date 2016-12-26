Боевики за сутки 33 раза обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Российско-оккупационные войска продолжают откровенно нарушать Минские соглашения. На Мариупольском направлении вчера из 122-миллиметровой артиллерии они обстреляли Лебединское. Из 82-миллиметровых минометов – Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРежим "тишины": боевики 16 раз обстреляли силы АТО, горячее всего - на Донецком направлении

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке, информируют в штабе.