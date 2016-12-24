Стопроцентной "тишины" не удалось достичь: в СЦКК заявили об относительном прекращении огня на Донбассе

Украинская сторона СЦКК сообщает, что «режим тишины» на Донбассе, который должен был заработать с полуночи 24 декабря, носит относительный характер. Об этом заявил руководитель украинской стороны в СЦКК Анатолий Петренко, передает «112 Украина».

Он отметил, что продолжаются отдельные провокационные обстрелы боевиков из стрелкового оружия, однако артобстрелов не было.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что режима стопроцентной "тишины" не удалось достичь. "Тишина" является относительной, продолжаются отдельные провокационные обстрелы из стрелкового оружия. Но положительная тенденция в том, что сегодня не было зафиксировано ни одного артиллерийского обстрела, был только один прилет мины калибром 120 мм на мариупольском направлении", - сообщил он.

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Петренко подчеркнул, что информация о нарушении боевиками перемирия, как и раньше, передается представителям мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины в районе Желтого, что на Луганском направлении. С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10 и с 9.30 до 9.45 они стреляли по Марьинке. С 9.54 до 10.10 террористы обстреливали Широкино.

При этом, по состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтвердила введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года.

Вечером, 24 декабря, в штабе АТО сообщили, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать «режим тишины», сегодня зафиксировано 23 провокационные обстрелы позиций сил антитеррористической операции.