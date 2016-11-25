Новые требования и давление Кремля: Россия может готовить строительство военной базы в Беларуси - оппозиционеры

Об этом сообщили в пресс-службе оппозиционной партии Белорусская христианская демократия.

"В 2015 и 2016 году закупали услуги на 125 и 50 вагонов соответственно в направлении Беларуси и обратно. Но на 2017-й год количество вагонов в этом направлении резко возросло - до 4162 вагонов", - говорится в сообщении.

По мнению сопредседателя Белорусской христианской демократии Виталия Рымашевского, это может свидетельствовать "о новых военных соглашениях, на которые Путин заставил пойти Лукашенко".

"Режим Лукашенко полностью зависит от Москвы финансово, и очевидно, что Кремль в обмен на уступки в экономических вопросах будет требовать полного послушания во внешней политике. Беларусь, по сути, сегодня - это сателлит России", - отметил он.

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По его мнению, в обмен на поддержку своей власти Лукашенко будет вынужден пойти на любые условия Кремля. Кроме того, до сих пор актуальный вопрос российской авиабазы в Беларуси, в первую очередь для продолжения агрессивного внешнеполитического курса России.

"Белорусская власть всеми силами пыталась дистанцироваться от конфликта в Украине, от активного участия на стороне России в новую "холодную войну", однако ее самостоятельность весьма ограничена. Лукашенко за годы своего правления сам поставил Беларусь в тотальную зависимость от России в экономическом и политическом плане", - подчеркнул сопредседатель БХД.

Рымашевский не исключил в будущем новых требований и давления со стороны Кремля в сотрудничестве по военным вопросам, в том числе развертывания российских вооружений и российских войск в Беларуси. "За дешевую нефть и газ Кремль покупает лояльность Беларуси, а Лукашенко торгует национальным суверенитетом", - подытожил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о крепких союзнических отношениях между Минском и РФ. "Сегодня мир трясет от междоусобиц, терроризма, военных конфликтов. Не раз, обсуждая эти вопросы с президентом России, мы демонстрировали в их оценке полное согласие. Да и вообще, расхождений по международной повестке дня у двух государств нет", — сказал он.