В этом году украинская полиция зарегистрировала более 400 уголовных правонарушений в "ДНР"

За 10 месяцев 2016 год украинская полиция зарегистрировала 411 уголовных правонарушений на территории так называемой «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Согласно его сообщению, люди, которые пострадали от преступников в «ДНР» обращаются к украинским правоохранителям.

"Граждане, пострадавшие в "молодой республике" от рук преступников, с заявлениями обращаются в полицию Донецкой области на подконтрольной украинской власти территории области. От безысходности и с надеждой на раскрытие преступлений, несмотря на то, что возможности для проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий у нас ограничены, люди продолжают обращаться с заявлениями в наши подразделения", - написал он.

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Аброськин сообщил, что наибольшее количество обращений в полицию поступила из Донецка - 257, Горловки - 53, Макеевки - 36, Дебальцево - 25, Енакиево - 17 и Ясиноватой - 8.

Глава полиции Донетчины также сообщил, что самыми популярными преступлениями являются кражи транспортных средств – 105 случаев.

"Также кражи личного имущества (58) и факты мошенничества (21). Нам известно о 25 фактов совершенных на оккупированной территории убийств и 21 случай похищения граждан, кроме этого поступили заявления о 17 инцидентов незаконного лишения свободы", - отметил он, добавив, что «это только официальные обращения. Полной статистики о криминогенную ситуацию в "ДНР" нет. Как говорят потерпевшие на оккупированной территории, преступления совершают боевики и "полицаи", а на себя заявления они не принимают, а то и вовсе угрожают расправой».

Напомним, ранее в Горловке наблюдался конфликт между сотрудниками «МВД ДНР» и представителями местной структуры «МГБ ДНР».

Работниками Госавтоинспекции зафиксировано несколько столкновений, в результате которых по меньшей мере двое «полицейских» попали в медучреждения (один в тяжелом состоянии).

Формально причиной действий сотрудников «МГБ» против «полиции» была реализация оперативной информации о «незаконные» действия представителей «МВД» по «конфискации личного имущества граждан (недвижимости людей, что выехали на не оккупированную территорию, а также личного автотранспорта граждан).