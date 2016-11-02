В ИС назвали имена "руководителей" одного из полков "ДНР", среди них есть кадровый офицер РФ
Идентифицировано руководство "2-го мотострелкового батальона 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР".
Он выполняет "боевые задачи" в Новоазовском районе, пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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Так, среди руководства идентифицированы:
• командир батальона – гражданин России Слободчиков В.Б., кадровый военнослужащий ВС РФ, воинское звание - капитан;
• заместитель командира батальона по вооружению - гражданин Украины Косяк В.В., уроженец г.Макеевка, воинское звание - лейтенант;
• первый заместитель начальника штаба батальона - гражданин Сербии Магуран С.А., воинское звание - капитан;
• заместитель начальника штаба батальона - гражданин Украины Косяк А.В., воинское звание - лейтенант.
В состав "2 мсб" входит: личного состава - 391 человек, ББМ - 33, артиллерийско-минометные расчеты - 9, средства ПВО – 6 ед., противотанковые средства - 8 ед.
Ранее разведка идентифицировала кадровых военнослужащих ВС РФ, выполняющих преступные приказы высшего военно-политического руководства РФ и принимающих участие в боевых действиях на Донбассе.