В оккупированной Горловке начались столкновения "МГБ ДНР" с "полицией" – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Работниками Госавтоинспекции зафиксированы несколько столкновений, в результате которых по меньшей мере двое «полицейских» попали в медучреждения (один в тяжелом состоянии). Формально причиной действий сотрудников «МГБ» против «полиции» является реализация оперативной информации о «незаконных» действиях представителей «МВД» по «конфискации личного имущества граждан (недвижимости людей, что выехали на неоккупированную территорию, а также личного автотранспорта граждан).

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По информации ИС, реальной причиной конфликта является борьба за сферы влияния в Горловке.

Кроме того, сообщается, что в «ДНР» (Макеевка, Горловка, Енакиево) фиксируется массовое появление «ветеранов ДНР», которые просят милостыню. Основная «легенда» нищих - инвалидность вследствие участия в боевых действиях против «киевской хунты», невозможность работать, отсутствие социального обеспечения со стороны «ДНР». У некоторых наблюдаются «боевые награды» «ДНР».