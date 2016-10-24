За прошедшие сутки боевики выпустили почти 100 мин по позициям ВСУ на Донецком направлении – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На Донецком направлении боевые действия вчера велись в двух точках - это Луганское и Авдеевка. Оккупанты применяли тяжелое вооружение. За минувшие сутки по нашим позициям было выпущено почти 100 минометных мин разного калибра. Львиная доля вражеских обстрелов пришлась именно на Авдеевскую промзону. Традиционно враг вел огонь с восточного направления", - сообщил Лысенко.

По его словам, всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 6 вражеских обстрелов, четыре из них - из тяжелого вооружения.

Также он проинформировал, что на Луганском направлении в темное время суток в Счастье и Крымском зафиксированы кратковременные минометные обстрелы со стороны боевиков. При этом он отметил, что в Счастье боевые действия не велись с лета.

Кроме того, по данным спикера, оккупанты совершили серию провокаций в течение дня в Новоалександровке Попаснянского района.

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В то же время, по его словам, в Станице Луганской на Бахмутской трассе вчера было спокойно.

Всего на Луганском направлении было зафиксировано 9 вражеских обстрелов, и три из них - из тяжелого вооружения.

Лысенко добавил, что на Мариупольском направлении наблюдается тенденция к снижению интенсивности вражеских обстрелов из тяжелого вооружения. В частности, по его информации, в Красногоровке и Павлополе оккупанты выпустили по украинским позициям около 20 минометных мин, что, по словам Лысенко, «в несколько десятков раз меньше, чем неделю назад».

Однако в Водяном и Широкино, что на южных рубежах этого направления, противник активно ведет снайперский огонь.

"В целом неспокойно на всех оборонительных рубежах, однако основные боевые действия, как и ранее, ведутся на крайнем севере и юге. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 20 вражеских обстрелов, четыре из них - из тяжелого вооружения", - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики за минувшие сутки осуществили 35 обстрелов по позициям украинских военных на Донбассе, погибших нет, однако ранения получили 7 бойцов.