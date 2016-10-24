В результате обстрелов на Донбассе за минувшие сутки ранены семеро украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, семь воинов получили ранения вследствие обстрелов", - сказал Лысенко.

Также он отметил, что подтвержденные потери противника составили шесть погибших и шесть раненных оккупантов.

Как сообщалось, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.