В результате обстрелов на Донбассе за минувшие сутки ранены семеро украинских военных
12:46, 24 октября 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, семь воинов получили ранения вследствие обстрелов", - сказал Лысенко.
Также он отметил, что подтвержденные потери противника составили шесть погибших и шесть раненных оккупантов.
Как сообщалось, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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