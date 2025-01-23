Как подчеркнул главнокомандующий ВСУ, все негативные моменты и трудности, которые возникли во время развертывания этой бригады, проанализированы и сделаны выводы.

155 отдельная механизированная бригада (155 ОМБр) им. Анны Киевской, которая после прохождения обучения за рубежом, не доехав до фронта, развалилась, теперь приобретает определенные боевые возможности.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсети, во время работы на командных пунктах на Покровском направлении заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий.

При этом, особое внимание было уделено 155 ОМБр. "Бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих", - сообщил Сырский.

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Отдельно он поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, которая была первой страной, откликнувшейся на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению вышеупомянутой воинской части.

Скандал вокруг 155 ОМБр

Украинское командование усиливает войска в Покровске, на который нацелились россияне. Однако 155-я механизированная бригада, которая должна была сыграть в этом важную роль, начала разваливаться, не доехав до фронта. Эта бригада является одной из немногих в ВСУ, которая имеет на вооружении немецкие танки "Леопард 2" и французские гаубицы "Цезарь". Номинально в штате бригады должно быть более 5800 военных, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но, около 1700 военнослужащих самовольно оставили бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.

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