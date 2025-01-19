Сообщается, что в подразделении заменят часть руководящего состава.

Во время проверки хода формирования одной из 14 новых украинских бригад - 156-й отдельной механизированной бригады (156 ОМБр) - выявили ряд существенных недостатков.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, проверкой занимается комплексная группа во главе с заместителем главнокомандующего, полковником Олегом Апостолом.

"В настоящее время воинская часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по обновленной программе. Одновременно производится отбор персонала на профессиональную подготовку. Продолжаются поставки вооружения и военной техники в соответствии с планом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в связи с выявленными недостатками поставлены следующие задачи:

замена части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождением службы на командных должностях;

перевод в часть офицеров и сержантов, ранее участвовавших в боевых действиях с целью наращивания боевых способностей 156-й ОМБр;

повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;

повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БПЛА и операторов РЭБ.

"Следует отметить, что ошибки, случившиеся при формировании и подготовке 155-й бригады имени Анны Киевской учтены, принимаются меры по их недопущению в будущем", - заверили в Генштабе.

Скандал с новой 155-й бригадой - что сообщалось

Напомним, в начале года разгорелся скандал из-за массового дезертиртсва в одной из таких же новых украинских бригад - в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской.

Сообщалось, что указанный скандал нанес сильный удар по плану украинских властей создать 14 новых бригад, обученных и оснащенных западными союзниками.

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