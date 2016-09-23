Боевики на Донбассе ездят на авто с флагами РФ - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии.

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"Возле подконтрольного "ЛНР" пгт Новосветловка (16 км к юго-востоку от Луганска) двое 25-летних мужчин на легковом автомобиле серебристого цвета резко обогнали патруль СММ и заставили его притормозить. Наблюдатели увидели флаг Российской Федерации в переднем окне и флажок "ЛНР" на панели приборов в салоне автомобиля. Через некоторое время автомобиль уехал", - говорится в сообщении.

Наблюдатели миссии информировали об этом Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).