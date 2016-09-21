Разведение сил на Донбассе стартует лишь после семи суток "полной тишины" - Рамочное решение

"Условием начала разведения сил и средств является верифицированное СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращение огня в течение семи суток для каждого из конкретных участков разведения…", - говорится в тексте Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе.

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Как отмечается в тексте, действие Рамочного решения распространяется также на дополнительно согласованные участки разведения, которые могут быть определены в ходе последующих консультаций.

Вместе с тем, согласно тексту решения, процесс разведения сил и средств, не должен превышать тридцати суток. При этом, как указывается, разведение сил и средств осуществляется при мониторинге СММ ОБСЕ синхронно, зеркально и должно завершиться в течение не более, чем трех суток.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 сентября, в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.