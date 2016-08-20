Россия отправила на Донбасс очередной так называемый "гумконвой"

«Сегодня в 6 часов утра из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовской области для формирования 55-го гуманитарного конвоя отправились автомобили с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей», - сообщается на сайте МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что 55-я колонна с «гуманитарной помощью будет сформирована в Ростовской области в Донском спасательном центре МЧС России, где к грузовым автомобилям из Ногинска присоединятся машины из других регионов России. Формирование колонны планируется завершить до 25 августа текущего года.

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В МЧС РФ утверждают, что всего в состав 55-й колонны войдут более 70 единиц техники, которые доставят свыше 600 тонн гуманитарной помощи».

«Это продукты питания, медикаменты и учебная литература, необходимая образовательным учреждениям Донбасса для подготовки к новому учебному году», - говорится в сообщении.

Как заявили в МЧС РФ, «ранее, с середины августа 2014 года, 54-мя колоннами МЧС России для жителей Луганской и Донецкой областей было доставлено более 63,5 тысячи тонн гуманитарной помощи».

Как сообщал УНИАН, РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

54-й "гумконвой" незаконно пересек границу Украины 21 июля.