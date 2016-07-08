Великобритания будет тренировать 4 тысячи украинских солдат
18:21, 08 июля 2016Война
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Великобритания до марта 2017 года планирует обучить 4 тыс. украинских военнослужащих.
Великобритания намерена обучать военнослужащих ВСУ до марта 2017 года / УНИАН
Об этом сообщил журналистам в кулуарах Варшавского саммита НАТО британский министр иностранных дел Филип Хэммонд, слова которого цитирует в Twitter Посольство Украины в Великобритании.
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«Великобритания намерена обучать 4000 военнослужащих Вооруженных сил Украины до марта 2017 года», - сказал Хэммонд.
Как сообщал УНИАН, украинско-американские военные учения "Репид Трайдент-2016" стартовали 27 июня на Яворовском военном полигоне Львовской области. В 2016 году было запланировано участие подразделений Вооруженных сил Украины в 10 многонациональных учениях.
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