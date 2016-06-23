На Львовщине 27 июня начнутся украино-американские учения Rapid Trident-2016

Об этом сообщает региональный медиа-центр (Львов) Министерства обороны Украины.

Руководство Львовского гарнизона и командования международного военного обучения сообщило, что во время учений будет осуществляться движение военных колонн, поэтому некоторые зоны автодорог на территории военного полигона будут ограничены для движения гражданского автотранспорта. Также будет привлекаться бронетехника и проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации.

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«Руководство учений из соображений безопасности гражданского населения настойчиво рекомендует в этот период не посещать расположение учебных участков полигона. Не заходить и не заезжать любым видом транспорта в зоны, обозначенные указателями. Соблюдать правила дорожного движения во время встречи на автодорогах с военными автоколоннами и отдельными единицами военного автомобильного транспорта и бронетехники. Жителей просят не проводить сбор ягод и грибов на территории полигона», - говорится в тексте обращения командования учений к населению.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году запланировано участие подразделений Вооруженных сил Украины в 10 многонациональных учениях.